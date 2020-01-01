Андрей Стрельцов В БК «Парма» будет новый тренер Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма» и литовский специалист Робертинас Вилимас заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Литовец станет тренером по функциональной подготовке команды. Прошедший сезон специалист провел в турецком клубе Petkimspor. У него солидный опыт работы с национальными баскетбольными командами Литвы разных возрастов: U16, U17, U18, U20.

Таким образом, тренерский штаб БК «Парма» в сезоне 2021/2022 окончательно сформирован. В него вошли главный тренер Казис Максвитис, старший тренер Вячеслав Шушаков, ассистенты главного Вениамин Анисимов и Гинтарас Каджюлис и тренер по функциональной подготовке команды Робертинас Вилимас.

Напомним, что первыми стартами сезона для команды станут матчи в квалификации лиги чемпионов ФИБА, а пермяки смогут увидеть «Парму» на домашнем паркете 18 октября в поединке против ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.