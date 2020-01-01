Андрей Стрельцов «Парма» узнала календарь игр на следующий сезон Свой первый матч баскетбольная команда Прикамья проведёт на выезде в Минске Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

«Парма» стартует в новом чемпионате Лиги ВТБ позже остальных команд. Это связано с участием в квалификационном раунде лиги чемпионов ФИБА. Пермская команда первый поединок проведёт на выезде. В Беларуси она встретиться 11 октября с «ЦМОКИ-Минск».

На домашнем паркете «Парму» можно будет увидеть18 октября. В Пермь прибудут чемпионы Лиги ЦСКА.

Всего в турнире примут участие 12 команд, которые сыграют между собой в два круга.Чемпионат стартует 23 сентября 2021 года и завершится 24 апреля 2022 года.

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула.

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