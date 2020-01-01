Министр связи Пермского края Пётр Шиловских утверждён в должности В качестве и. о. главы ведомства он проработал три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пётр Шиловских утверждён в должности министра информационного развития и связи Пермского края. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Ранее Шиловских занимал должность в качестве исполняющего обязанности министра.

Руководитель магистерской программы «Информационная аналитика в управлении предприятием» в научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики» Пётр Шиловских был назначен и. о. министра информационного развития и связи 14 апреля 2021 года.

Шиловских был приглашён на должность для усиления команды ведомства по компетенциям связи и цифровой трансформации основных отраслей Пермского края.

Андрей Хорошев, руководивший министерством, перешёл на должность первого заместителя министра.





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