Здание бывшего «Детского мира» в Перми купила строительная фирма из Березников Сумма сделки не разглашается Поделиться Поделиться Твитнуть

ТД "Петропавловский" в Перми

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В Перми продано здание торгового дома «Петропавловский» по адресу ул. Куйбышева, 36 (бывший «Детский мир»). Новым собственником объекта культурного наследия стала компания из Березников «Строительно-монтажный трест «Химмашсервис», об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сумма сделки не сообщается.

Общая площадь здания 1953 года постройки составляет 4 тыс. кв. м, центральный вход — со стороны ул. Куйбышева. Во дворе бесплатная парковка. Высота потолков — 4,4 м. Есть лифт и подъёмник. Площадь земельного участка — 4,9 тыс. кв. м.

Согласно объявлению на «Авито», в 2021 году собственник продавал торговый центр за 179 млн руб., это на 40% меньше, чем в 2019 году. Тогда за объект коммерческой недвижимости просили 300 млн руб.

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