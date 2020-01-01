Олеся Максименко В муниципалитетах Прикамья коронавирус пошёл на спад Новые заболевшие выявлены в 18 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 466 заболевших COVID-19 за минувшие сутки 282 выявлены в Перми, 62 — в Пермском муниципальном районе, по 10 новых случаев инфицирования — в Кишертском муниципальном округе и Суксунском городском округе.

В Берёзовском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 14 жителей, в Кунгуре — у 12, в Кудымкаре — у 11. По восемь инфицированных выявлено в Кудымкарском муниципальном округе и Нытвенском городском округе, в Краснокамском городском округе — семь, в Березниках, Кунгурском муниципальном районе, Сивинском муниципальном округе — по шесть.

В Верещагинском городском округе выявлено четыре заражённых, в Ильинском и Соликамском городских округах — по три, в Ординском муниципальном округе и Чернушинском городском округе — по одному.

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