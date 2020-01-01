Мария Сыропятова На месте снесённого павильона в центре Перми появится два новых Торги проведут после благоустройства территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Луначарского 92

2gis.ru

Согласно проекту изменений в схеме нестационарной торговли Перми, на месте снесённого по решению суда павильона на ул. Луначарского, 92 (район перекрёстка с ул. Борчанинова) могут появиться два новых: павильон с цветами и павильон с рыбой и морепродуктами. Оба размером по 30 кв.м.

Сейчас схема предусматривает здесь размещение кафе (30 кв. м.) и палатки с овощами и фруктами (6 кв. м.). Правда, мэрия разыграла по этому адресу только палатку: в сентябре 2020 года аукцион выиграл предприниматель Эльман Гасымов.

В мэрии Перми пояснили, что торги на места по адресу ул. Луначарского, 92 могут быть проведены после благоустройства территории.

Напомним, в начале марта 2021 года администрация Ленинского района принудительно, в рамках исполнения решения суда, демонтировала павильон (50 кв. м.) на ул. Луначарского, 92 (владелица — Наталья Мартюшева). Договор на размещение павильона на муниципальной земле истёк, и мэрия не стала его продлевать. В результате павильон попал в число объектов под демонтаж.

Предприниматель пыталась оспорить решение в судах. Однако сначала Арбитражный суд Пермского края, а потом и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказались признать недействительным требования мэрии Перми о демонтаже.

В апреле 2021 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск районной администрации о взыскании с предпринимательницы 635 тыс. руб. за пользование муниципальной землёй с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В июле 2021 года решение устояло в апелляционной инстанции и вступило в законную силу.

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