Мария Сыропятова На месте демонтированного павильона в центре Перми может появиться кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

На ул. Луначарского, 92 будет открыт павильон под точку общественного питания. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми. Согласно действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов здесь может разместиться павильон площадью 30 кв. м со специализацией «общественное питание». Рядом есть место под палатку с фруктами и овощами площадью 6 кв. м. В мэрии пояснили, что торги могут быть проведены только после благоустройства территории.

Напомним, что в начале марта 2021 года администрация Ленинского района принудительно, в рамках исполнения решения суда, демонтировала павильон на ул. Луначарского, 92 (владелица — Наталья Мартюшева). Договор на размещение павильона на муниципальной земле истёк, и мэрия не стала его продлевать. В результате павильон попал в число объектов под демонтаж.

Предприниматель пыталась оспорить решение в судах. Однако сначала Арбитражный суд Пермского края, а потом и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказались признать недействительным требования мэрии Перми о демонтаже.

В Арбитражном суде Пермского края продолжает рассматриваться иск администрации Ленинского района к Наталье Мартюшевой о «неосновательном обогащении» на сумму 635 684 руб. 22 коп.

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