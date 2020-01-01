Андрей Стрельцов Пермские регбистки в составе сборной России заняли на Олимпиаде восьмое место Россиянки проиграли на турнире пять матчей из шести Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

Женская сборная России по регби-7 заняла на Олимпиаде в Токио 8 место. В своем заключительном матче россиянки уступили со счетом 10:22 сборной Китая. До этого они четыре раза потерпели поражение и одни раз праздновали успех.

Напомним, что за национальную команду на Играх выступали две уроженки Прикамья — Дарья Норицина и Алина Артерчук.

Алина Артерчук родилась в Кунгуре. Профессиональную спортивную карьеру начинала в РК «Витязь», из которого вызывалась в сборную России. Сейчас выступает за клуб «Енисей-СТМ».

Дарья Норицина родилась в Перми. Сейчас защищает цвета «РГУТИС-Подмосковье».

Главный тренер женской сборной России Андрей Кузин остался разочарован игрой своей команды в турнире.

«Меня больше всего удручает не столько итоговое место, все-таки мы действительно шестые-седьмые в мире, — сказал тренер. — Меня удручает качество игры, показанное здесь. Качества не было, были только отдельные моменты. Но при всем при этом я девочкам хочу сказать спасибо за то, что попали на Олимпиаду, за первый день здесь. В дальнейшем нужно быть более дисциплинированными и больше работать».

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