Пермский край на Олимпийских играх в Токио всё же будет представлен Две уроженки Прикамья попали в состав женской сборной страны по регби Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

На Олимпийский играх в Токио выступят две уроженки Пермского края, нынче выступающие за команды других регионов, — это игроки сборной России по регби Дарья Норицина и Алина Артерчук. Они включены в расширенный состав национальной команды.

Артерчук играла за пермский регбийный клуб «Витязь». Норицина в Прикамье только начинала свою карьеру, становление её как спортсменки произошло уже в другом регионе, сообщили в минспорта Пермского края.

На Олимпиаде в Токио, как мы уже сообщали, не будет спортсменов, напрямую представляющих Пермский край.

Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа этого года.

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