Елена Синица В Прикамье 466 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело за эти же сутки 199 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 466 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 59 человек проходят лечение в больницах, а 407 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 191 пациент мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 63 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 65 человек, от 30 до 49 лет — 146 человек, 130 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 73 992 случая заражения коронавирусом.





В больницах края сейчас находится 3156 человек, из которых 93 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого — 20,6%.





За эти же сутки выздоровело 199 человек, умерло — 30.

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