В Прикамье заработал Штаб общественной поддержки «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 2 августа, в Перми на базе Региональной общественной приёмной Председателя «Единой России» состоялось открытие Регионального Штаба общественной поддержки партии Руководителем и официальным представителем Штаба стал заслуженный мастер спорта России, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, координатором штаба была назначена член Генерального совета Партии, заместитель руководителя Региональной общественной приёмной Елена Савельева, сообщает пресс-служба регионального исполькома «Единой России» в Пермском крае.

В церемонии официального открытия Штаба общественной поддержки приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Игорь Сапко и Игорь Шубин, депутат Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, региональные координаторы федеральных партийных проектов и руководители некоммерческих общественных организаций Пермского края.

«Штаб общественной поддержки представляет из себя площадку, в рамках которой планируется объединить усилия депутатов всех уровней и активистов Партии, представителей муниципальной и региональной исполнительной власти Пермского края, некоммерческих общественных организаций, экспертов различных сфер с целью услышать все предложения граждан, с тем, чтобы они в итоге вошли в «Народную программу» партии», — отметил в приветственном слове Вячеслав Григорьев.

Руководитель Штаба Альберт Демченко рассказал, что «в числе приоритетных задач работы — организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на сбор и обработку предложений жителей региона, систематизацию, обобщение и поддержку актуальных инициатив по улучшению качества жизни населения, выстраивание эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп».

«Все наработки, которые в своей работе активно использует Региональная общественная приёмная, будут транслированы в деятельность Штаба общественной поддержки. Также будет усилено взаимодействие с краевым правительством по организации и проведению приёмов руководителями министерств», — подчеркнула Елена Савельева.

В завершение официальной церемонии Штабом в лице руководителя Альберта Демченко были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом общественных организаций Прикамья. Свои подписи под документами поставили председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае Александр Ивонин; председатель регионального отделения Российского экологического общества в Пермском крае, советник председателя РЭО по эколого-патриотической работе на территории РФ Вячеслав Марков.

В работе штаба будут применяться такие форматы, как приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии, онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами, представителями различных сфер, которые регулярно будут тут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Уже сегодня в рамках деятельности Штаба состоится дистанционный приём, который проведёт депутат Пермской городской Думы, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов. Также в течение недели онлайн-приёмы проведут председатель Федеральной комиссии по контролю за реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» Михаил Борисов, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, депутат регионального парламента Ирина Ивенских. Кроме того, будут организованы различные мероприятия, связанные с темой «Город трудовой доблести». Также партия продолжит деятельность по мониторингу цен на продукты первой необходимости.

Отметим, что Региональные Штабы общественной поддержки Партии будут открыты по всей стране до 9 августа.

Напомним, что в Прикамье продолжается подготовка к сентябрьским выборам. Так, завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты и избирательных объединений на выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвёртого созыва. Всего на 60 мандатов выдвинуто 1149 кандидатов, из них 163 по 30 одномандатным округам и 986 по партийным спискам.

Партийные списки представлены десятью избирательными объединениями: «Единая Россия» (145 кандидатов), «Зелёная альтернатива (57 кандидатов), «Коммунисты России» (153 кандидата), «КПРФ» (121 кандидат), «ЛДПР» (108 кандидатов), «Новые люди» (67 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (94 кандидата), «Родина» (62 кандидата), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (128 кандидатов), «Яблоко» (51 кандидат).

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