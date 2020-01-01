Анна Брюханова За июль от COVID-19 вылечились 10 тыс. жителей Пермского края Для стационарного лечения от коронавируса развернуто 5,8 тыс. коек, свободными из них остаются 1208 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За предыдущий месяц от коронавирусной инфекции врачи Прикамья вылечили 10 015 пациентов, сообщили в краевом минздраве.

Всего за период диагностики COVID-19 выявили у 73,5 тыс. жителей Прикамья. По данным на 2 августа 89% из них считаются выздоровевшими — 65 408 человек.

Сейчас в Пермском крае выделено 5 856 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией: стационарная медпомощь оказывается 3 156 пациентам с диагностированным COVID-19, ещё примерно 1,5 тыс. человек помещены под надзор врачей с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Напомним, что на прошлой неделе для лечения больных от коронавирусной инфекции перепрофилировали ещё 800 койко-мест

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