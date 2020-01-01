Анна Брюханова Школьники и студенты Пермского края получат абонементы на посещение культурных событий Действовать карты будут по всей стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом Мешкова

Игорь Катаев

newsko.ru

В сентябре молодые люди в возрасте с 14 до 22 лет получат специальную «Пушкинскую карту» на посещение культурных мероприятий, об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В рамках пилотной версии номинал абонемента составит 3 тыс. руб. Эти средства пойдут на оплату билетов на различные мероприятия федеральных, краевых и частных культурных учреждений.

На данный момент участие в проекте подтвердили главные культурные центры Перми: Театр юного зрителя, Пермская опера, «Театр-Театр», Пермская краевая филармония, Музей пермских древностей, Дом Мешкова, Пермская синематека (киноцентр «Премьер»).

На участие в проекте также заявлены краевые муниципальные учреждения: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Березниковский историко-художественный музей, Верещагинский музейно-культурный центр, Чердынский краеведческий музей, Чайковский историко-художественный музей, Краеведческий музей Александровского городского поселения и другие.

Точный список культурных учреждений, участвующих в проекте, и их репертуар будут размещены на портале Культура.рф.

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