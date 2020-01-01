Андрей Стрельцов
«Звезда» одержала первую победу в сезоне
В Ижевске пермский футбольный клуб разгромил местный «Зенит»
Третий тур первенства среди команд второго дивизиона ФНЛ оказался удачным для футболистов «Звезды». Они одержали первую победу в сезоне. До этого на предсезонной подготовке и в официальных матчах подопечным Константина Парамонова добиться победы в матчах не удавалось.
Поединок в столице Удмуртии завершился полным разгромом хозяев. Пермская команда победила со счётом 4:0, забив по два мяча в каждом из таймов. Авторами голов стали Андрей Елисеев, Максим Широков, Илья Карпук, Александр Субботин.
До этого «Звезда», пропускающая второй тур, дома сыграла вничью с ФК «Новосибирск». Теперь 7 августа команду ждёт матч в Перми против ФК «Торпедо» (Миасс).
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