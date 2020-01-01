Андрей Стрельцов «Звезда» начала с ничьей Пермский клуб в первом туре поделил очки с «Новосибирском» Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболисты «Звезды» стартовали в первенстве России по футболу среди команд четвёртой группы второго дивизиона ФНЛ с домашнего поединка. Соперник был крепкий — «Новосибирск».

Гости первыми открыли счёт. Сделали они это с пенальти и повели 0:1. Хозяева ответили результативным штрафным с дальней дистанции в исполнении Андрея Елисеева — 1:1.

Во втором тайме обе команды имели шансы на то, чтобы склонить итог поединка в свою пользу, но финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Второй тур, игры которого пройдут 23 июля, ФК «Звезда» пропускает. Следующий матч пермская команда проведёт в гостях. В 1/128 финала Кубка России «Звезда» 28 июля встретится с ФК «Тюмень».

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