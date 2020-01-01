Олеся Максименко Коронавирус диагностирован в 28 муниципалитетах Пермского края В лидерах — Пермь, Чернушка и Чусовой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 муниципалитетах Прикамья. В лидерах по количеству инфицированных по-прежнему Пермь — здесь диагностировано 223 новых случая COVID-19. 43 инфицированных выявлено в Чернушке, 34 — в Чусовом.

Также 26 новых заболевших выявлено в Краснокамском округе, 25 — в Кишертском, 13 — в Лысьвенском, 11 — в Кизеле. В Бардымском и Соликамском округах — по девять инфицированных, в Нытвенском — восемь, в Суксунском и Куединском округах — по семь, в Карагайском, Ординском и Уинском округах — по пять, в Кунгурском районе, Губахе и Добрянском округе — по четыре.

В Чайковском, Горнозаводском, Гремячинском, Верещагинском, Александровском, Еловском округах и Березниках диагностировано по три случая заболевания, в Пермском районе — два, в в Ильинском и Октябрьском округах — по одному.

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