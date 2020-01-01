В Пермском крае в начале августа ожидается жаркая погода Поделиться Поделиться Твитнуть

Первая неделя августа в Пермском крае станет очень тёплой. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и я».

Вероятно возвращение жары и повышение температуры воздуха днём до +28…+33 градусов. При этом на северо-западе Прикамья ожидается избыток осадков, на юго-востоке — дефицит.

На второй неделе месяца из-за мощного антициклона в крае ожидается похолодание.

В целом, согласно долгосрочному прогнозу, август окажется на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Вероятен небольшой дефицит осадков, сообщает «Рифей».

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