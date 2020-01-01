Мария Сыропятова Владельцы ТРК «Семья» проиграли в суде дело об аренде земли под половиной своей парковки Договор с мэрией закончился в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал АО «Пермский облунивермаг» (владеет ТРК «Семья») в удовлетворении требования отменить решения мэрии Перми: администрация не хочет перезаключать договор аренды на земельный участок примерно под половиной автопарковки у ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Данные об этом содержатся в картотеке суда.

В АО «Пермский облунивермаг» «Новому компаньону» ответили, что сейчас обдумывают дальнейшие шаги.

Спорный земельный участок находится с южной стороны ТРК, занимает площадь 10,5 тыс. кв. м и относится к землям населённых пунктов. До конца 2020 года он находился в аренде у компании владельца ТРК «Семья» АО «Пермский облунивермаг».

Из материалов суда следует, что департамент земельных отношений администрации Перми отказался перезаключить договор об аренде этого земельного участка. В ответ владельцы ТРК «Семья» подали иск в суд, а также потребовали перезаключить договор аренды на земельный участок сроком на 49 лет.

Согласно кадастровой карте спорный земельный участок относится к землям общего пользования или уличной дорожной сети. По документам он предназначен «для эксплуатации и обслуживания существующего объекта недвижимости: здания ТРК «Семья».

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