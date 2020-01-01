Елена Синица В МВД предупредили о новом виде мошенничества Мошенники присылают СМС о блокировке карты Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГУ МВД по Пермскому краю предупредили об ещё одном виде телефонного мошенничества. Мошенники присылают СМС о блокировке карты, начислении денежных средств или о списании комиссии за неуплату кредита.

Затем для подтверждения или отмены операции необходимо связаться по указанному в сообщении номеру.

«Основная его цель — напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают разные сценарии. Говорят, что банк заблокировал счёт, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция, — говорят в ГУ МВД. — Далее злоумышленник просит продиктовать номер карты и трёхзначный код, указанный на обратной стороне. После чего на номер телефона жертвы поступает СМС с кодом».

В ведомстве также дали ряд рекомендаций:

— при поступлении подобных СМС ни в коем случае не сообщайте персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка;

— при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счётом обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию;

— не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего;

— сразу завершайте разговор.

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