Елена Синица
В Прикамье 467 новых случаев заражения COVID-19
За эти же сутки умерло ещё 30 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 467 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 42 человека лечится в больницах, 425 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых заражённых 196 пациентов мужского пола, 271 — женского. Также среди заболевших 69 детей.
В возрасте от 15 до 29 лет заболело 83 человека, от 30 до 49 лет — 139 человек, 109 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии в регионе выявлено 73 526 случая заражения коронавирусом.
Сейчас в больницах края находится 3085 человек, из которых 109 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого 25,4%.
За эти же сутки выздоровел 401 человек, умерло ещё 30.
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