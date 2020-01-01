Елена Синица В Прикамье 467 новых случаев заражения COVID-19 За эти же сутки умерло ещё 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 467 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 42 человека лечится в больницах, 425 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых заражённых 196 пациентов мужского пола, 271 — женского. Также среди заболевших 69 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 83 человека, от 30 до 49 лет — 139 человек, 109 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в регионе выявлено 73 526 случая заражения коронавирусом.





Сейчас в больницах края находится 3085 человек, из которых 109 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого 25,4%.





За эти же сутки выздоровел 401 человек, умерло ещё 30.

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