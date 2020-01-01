Елена Синица Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота А 2% мужчин страны хотят поработать швеёй Поделиться Поделиться Твитнуть

Среди традиционно гендерноориентированных профессий женщины чаще всего хотели бы попробовать силы в качестве пилотов, мужчины — в качестве кондитеров. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

По данным исследования, каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота (9%). Ещё 7% женщин хотели бы поработать водителем. Для 5% россиянок желанной является любая высокооплачиваемая или руководящая должность.

По 3% опрошенных сообщили, что попробовали такие профессии, как космонавт, полицейский, сварщик, следователь и строитель. Примерно 2% россиянок не отказались бы поработать автослесарем. Ещё столько же предпочли бы работу машинистом метро или программистом.

Также 2% жительниц страны сказали, что уже работают в традиционно мужской профессии. В частности, назывались профессии крановщика, теплотехника, энергетика.

В числе других профессий, в которых женщины хотели бы попробовать свои силы, — военный, капитан корабля, реставратор, учёный, электрик (20%). Не хотели бы менять свою профессию на мужскую 26% опрошенных.

В то же время 47% мужчин примерить на себя женскую профессию не готовы. Однако порядка 4% мужчин хотели бы поработать поваром или кондитером, 3% — продавцом. По 2% мужчин хотели бы попробовать освоить профессию бухгалтера, водителя трамвая, швеи, парикмахера, администратора.

Ещё 2% мужчин хотели бы переквалифицироваться в домохозяйку. Примерить на себя любую высокооплачиваемую или руководящую женскую должность хотели бы также 2% мужчин.

Среди других женских профессий, в которых опрошенные мужчины готовы попробовать свои силы, они указывали дизайнера, актрису, доярку, массажиста, секретаря (17%). Некоторые мужчины (менее 1%) хотели бы испытать на себе все прелести материнства.

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