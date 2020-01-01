Андрей Стрельцов «Звезда-2005» крупно обыграла футболисток из Казани Этот успех позволили пермской команде закрепиться на четвёртом месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Женский футбол России

В 17-м туре чемпионата России по футболу среди женских команд «Звезда-2005» принимала на родном стадионе в Перми аутсайдера турнира ЖФК «Рубин». Поединок завершился убедительной победой пермской команды со счётом 4:0.

Два гола хозяйки забили в первой половине матча, ещё два — во второй. Дублем отметилась Любовь Кипяткова.

После этого успеха «Звезда-2005» закрепилась на четвёртом месте в чемпионате, оторвавшись от красноярского «Енисея» на четыре очка.

Следующий матч пермская команда проведёт также на домашней арене, 7 августа в Пермь приедет питерский «Зенит».

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