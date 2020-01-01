Елена Синица В Прикамье коронавирус выявлен в 24 муниципалитетах Больше всего случаев заражения зафиксировано в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 458 новых случаев заражения COVID-19. Они зафиксированы в 24 муниципалитетах региона.

Так, 289 заражённых выявили в Перми. В Пермском муниципальном районе заразились ещё 34 человека, а в Бардымском муниципальном округе — 21.

В Гайнском муниципальном округе коронавирусом заболели 17 жителей, в Чайковском — 16, в Октябрьском городском округе — 12. Ещё по восемь жителей с COVID-19 зафиксировано в Березовском муниципальном и Чернушинском городском округах. В Кудымкаре и Юсьвинском муниципальном округе обнаружили по семь инфицированных.

В Кудымкарском муниципальном округе коронавирус подтвердился у пяти человек. По четыре заболевших выявлено в Кочёвском муниципальном округе, Краснокамском и Осинском городских округах, по три — в Кунгурском муниципальном районе, Ординском муниципальном округе, а также в Лысьвенском, Нытвенском и Соликамском городских округах. В Кунгуре и в Еловском муниципальном округе коронавирус диагностирован у двух прикамцев.

По одному случаю заражения выявлено в трёх территориях края. Это Большесосновский муниципальный район, Кишертский муниципальный округ и Чусовской городской округ.

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