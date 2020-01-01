В Прикамье выявлено 458 новых случаев коронавирусной инфекции За сутки выздоровели 479 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 458 новых случаев заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. 61 человек госпитализирован, 397 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 479 пациентов, умерли 24.

В числе новых инфицированных — 169 пациентов мужского пола, 289 — женского. Среди заболевших — 65 детей, 75 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 140 — в возрасте от 30 до 49 лет, 111 — от 50 до 64 лет, и 67 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 73 059.

В ковидных отделениях больниц лечение проходят 3091 пациент, 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 24,8%.





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