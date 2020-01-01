Пермский предприниматель осуждён за мошенничество со строительством жилых домов Нанесённый им ущерб превысил 20 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением Индустриального райсуда пермяк признан виновным в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьёй 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также взыскал с осуждённого сумму причинённого ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2014—2016 годах предприниматель разработал преступную схему, позволившую ему похитить у граждан более 20 млн руб.

Мужчина заключал с покупателями договоры купли-продажи земельных участков, на которых планировалось ИЖС. Потерпевшие, не подозревающие о преступных намерениях осуждённого, передавали ему деньги, которые он присваивал.

От действий мошенника всего пострадали 33 человека.





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