На время демонтажа стелы у гипермаркета «Семья» ограничат движение
Работы проведут в выходные дни
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В Перми 31 июля и 1 августа будет проведён демонтаж стелы на парковке гипермаркета «Семья» на ул. Революции. Стелу направят на капитальный ремонт и модернизацию, об этом сообщили в администрации ТРК.
Во время проведения демонтажа возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов по территории парковки.
После ремонта стелу собираются установить на новом месте.
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