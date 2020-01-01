На время демонтажа стелы у гипермаркета «Семья» ограничат движение Работы проведут в выходные дни Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 31 июля и 1 августа будет проведён демонтаж стелы на парковке гипермаркета «Семья» на ул. Революции. Стелу направят на капитальный ремонт и модернизацию, об этом сообщили в администрации ТРК.

Во время проведения демонтажа возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов по территории парковки.

После ремонта стелу собираются установить на новом месте.

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