В МЧС объяснили взрыв на пороховом заводе в Перми
На территории оборонного предприятия около 21 часа произошёл хлопок
В пятницу, 30 июля, около 21 часа пермяки услышали взрыв и увидели клубы дыма в районе порохового завода Перми.
В региональном управлении МЧС «АиФ-Прикамье» прокомментировали случившееся:
«Никакого ЧП нет. На территории предприятия проводят плановые работы».
Напомним, 26 июля в 20 часов 45 минут произошёл хлопок и начался пожар при разгерметизации магистрального газопровода «Уренгой-Центр II» у реки Сылвы в Кишертском муниципальном округе Пермского края.
Угрозы распространения пожара на жилые дома не было. В результате происшествия никто не пострадал.
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