Мария Сыропятова
Средний чек в спортбарах Перми вырос за пять лет на 20%
Средний чек в спортбарах Перми составляет 625 руб., что на 21% больше показателя пятилетней давности. Об этом сообщает 2ГИС.
Среди городов-миллионников по размеру среднего чека на июль 2021 года Пермь занимает 15-е место, а по его росту за пятилетку — 7-е.
В тройку городов-миллионников с самыми дорогими спортбарами в июле 2021 года вошли Москва (1314 руб.), Ростов-на-Дону (1013 руб.) и Самара (910 руб.).
Самый высокий рост среднего чека в спортбарах в течение пяти лет произошёл в Ростове-на-Дону (+35%), Новосибирске (+31%) и Воронеже (+25%).
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