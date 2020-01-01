Мария Сыропятова Средний чек в спортбарах Перми вырос за пять лет на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний чек в спортбарах Перми составляет 625 руб., что на 21% больше показателя пятилетней давности. Об этом сообщает 2ГИС.

Среди городов-миллионников по размеру среднего чека на июль 2021 года Пермь занимает 15-е место, а по его росту за пятилетку — 7-е.

В тройку городов-миллионников с самыми дорогими спортбарами в июле 2021 года вошли Москва (1314 руб.), Ростов-на-Дону (1013 руб.) и Самара (910 руб.).

Самый высокий рост среднего чека в спортбарах в течение пяти лет произошёл в Ростове-на-Дону (+35%), Новосибирске (+31%) и Воронеже (+25%).





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