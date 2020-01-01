Проект новой сцены пермского оперного театра будет готов к декабрю Подряд на строительство театра разыграют в первом полугодии 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В минстрое Пермского края готовый проект нового здания пермского оперного театра планируют получить к декабрю этого года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министра строительства Андрея Колмогорова.

«Конкурс по определению подрядчика по строительству театра рассчитываем провести в первом полугодии 2022 года», — заявил Колмогоров.

Напомним, что проект театра разрабатывает компания Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича.

Договор с прежним проектировщиком — ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», выигравшим конкурс в 2019 году, — в марте этого года было решено расторгнуть по инициативе краевых властей.

Услуги нового подрядчика, заявляли тогда в минстрое, сэкономят бюджету порядка 100 млн руб.

Иск краевого управления капстроительства к компании «Строй-Эксперт» о расторжении договора до сих пор рассматривается в арбитражном суде. Встречным заявлением компания взыскивает с УКСа 152,1 млн руб.





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