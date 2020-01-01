Елена Синица На двух пермских маршрутах общественного транспорта скорректировали расписание Это сделали по просьбам сотрудников предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С понедельника, 2 августа, в Перми изменится расписание автобуса №18 и трамвая №2. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

В мэрии поясняют, что расписание скорректировали по просьбам сотрудников компаний «Камкабель» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».





Так, в случае с автобусом №18 по будням отправление в 20:02 будет изменено на 22:08. В это время у работников ОАО «Камкабель» заканчивается рабочая смена.





Трамвай №2, который отправляется от остановки «Ст. Осенцы» в 17:37, в будние дни будет продлён до Стахановского кольца.

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