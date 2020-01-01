Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» и «Звезда» заключили контракты с молодыми футболистами Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские футбольные клубы пополнились молодыми игроками.

Контракт с ФК «Звезда» подписал 21-летний нападающий Андрей Боковой. Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанник футбольной школы «Зенит» карьеру начал в 2019 году, выступая за «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург) и ФК «Сочи». Весну 2021 года провёл с командой «Велес» (Москва). Сыграл за клуб девять игр, забил один мяч.

«Амкар-Пермь» подписал трёх пермских воспитанников, которые ранее выступали за МФК «Академия — Амкар» в первенстве России среди мужских команд третьего дивизиона. На странице клуба в соцсетях уточняется, что речь идёт о вратаре Максиме Петрове, защитнике Викторе Калмыкове и полузащитнике Данииле Рубине. Срок контрактов не сообщается.





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