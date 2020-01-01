Олеся Максименко В стройотрасли Прикамья создаются чёткие и понятные правила игры Рынок жилья Прикамья отвечает ощутимым и стабильным ростом на увеличение темпов строительства в регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Уже на протяжении пяти лет в Пермском крае ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Даже в «пандемийный» 2020 год в регионе было сдано 1,214 млн кв. м — по сравнению с предыдущим годом темп прироста составил 3,58%. Это выше среднего по Приволжскому федеральному округу (-2,56 %) и в целом по стране (0,15 %).

В соответствии с целевыми показателями национального проекта «Жильё и городская среда», перед Пермским краем поставлена задача нарастить темпы строительства и в 2030 году ввести в эксплуатацию 1 млн 630 тыс. кв. м жилья. При этом план на 2021 год — 1,34 млн кв. м. По данным министерства строительства региона, за январь — июнь текущего года в Пермском крае уже сдано почти 500 тыс. кв. м жилья.

«Строительный сезон традиционно в разгаре летом-осенью, впереди — увеличение объёмов ввода. В Пермском крае есть все возможности, чтобы исполнить целевые показатели нацпроекта. Более пяти лет в регионе вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, объём ежегодно растет», — прокомментировал Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края.

Для исполнения целевых показателей нацпроекта власти Прикамья ведут работу сразу по нескольким направлениям. Одно из них — расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, с 2019 года по июнь 2021 года включительно в новое жильё переехали почти 17 тыс. человек, расселено 263,8 тыс. кв. м. План по переселению выполнен на 140%.

«Практически каждый десятый квадратный метр «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. Нам важно сохранить динамику: мы должны сделать всё, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные, благоустроенные квартиры», — неоднократно подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам генерального директора АО «ПЗСП» Евгения Дёмкина, поскольку люди из таких домов переезжают в благоустроенное жильё, это стимулирует и строительную отрасль региона.

«В целом в период до 2025 года в крае нужно переселить в новые квартиры более 27 тыс. человек, и этот объём будет обеспечивать в том числе и строительный комплекс Прикамья, — объясняет гендиректор ПЗСП. — Кроме того, на развитие стройиндустрии оказывает положительное влияние и решение проблемы обманутых дольщиков. Предприятия строительного комплекса достраивают проблемные дома, тем самым восстанавливаются права жителей, а строители получают дополнительную работу».

Ещё один способ стимулирования строительной отрасли Прикамья — снос ветхих и аварийных зданий. В 2020 году было ликвидировано 108 ветхих строений, за первые пять месяцев этого года — ещё 59 аварийных домов в 15 территориях края. При этом глава региона поставил перед муниципалитетами задачу наращивать активность вовлечения земельных участков в оборот в целях жилищного строительства.

Одновременно в Прикамье разрабатываются планы проектов комплексного развития территорий.

«Темпы роста объёмов жилищного строительства в Пермском крае — это объективный процесс. Следствие сразу несколько взаимодополняющих факторов. Президент поставил задачу увеличить количество вводимых в оборот земель для наращивания темпов строительства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Регионы, в том числе и Пермский край, откликнулись активной работой по созданию необходимой методологической базы. В Прикамье выбран единый оператор в рамках программы комплексного освоения — это Корпорация развития Пермского края. Единый центр принятия решений и контроля позволит не просто готовить площадки под застройку, но и определять приоритеты по строительству на них необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, — отмечает председатель совета директоров АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» Виктор Кривошеин. — Подчеркну, что ориентир именно на комплексный подход — это не просто прихоть, а объективный фактор развития стройотрасли в нашей стране на ближайшие десятилетия».

В качестве примера девелопер приводит ЖК «Гулливер», где помимо жилых домов возведены детский сад и новый городской парк, где в 2018 году был установлен и подарен Перми памятник актёру Георгию Буркову.

Ещё одним примером комплексного освоения территории может стать микрорайон ДКЖ на ул. Фридриха Энгельса. Здесь планируется снести 31 тыс. кв. м аварийного жилья, на их месте построить новые многоквартирные дома общей жилой площадью 380 тыс. кв. м, в них смогут проживать 21 тыс. человек. Кроме того, предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры. В частности — три детских сада и две школы. Также здесь запланировано возведение универсальной многофункциональной арены на 10 тыс. мест и Пермской краевой музыкальной школы.

Общий объём инвестиций в проект комплексного развития этой территории оценивается в 34,4 млрд руб. Часть средств Пермский край намерен получить через новый инструмент господдержки регионов — инфраструктурный кредит.

В целом до 2027 года в Перми и Чайковском планируется реализовать пять проектов по комплексному развитию территорий. По словам Виктора Кривошеина, на этой почве новое качество приобретают проекты государственно-частного партнёрства: «Краевые власти активно используют эти механизмы. Губернатор обозначил это как один из приоритетов, поэтому в Пермском крае уже можно говорить о том, что фаза пилотных проектов партнёрства бизнеса и власти переходит в фазу обязательного их использования. В этом и главный ответ на вопрос о том, в каком положении отрасль, — взгляните на рынок! Он, как независимый и чуткий арбитр, почти сразу ответил ощутимым и стабильным ростом на текущие изменения и государственную поддержку той же ипотеки».

Что касается спроса на новое жильё, о нём можно судить по количеству выданных ипотечных кредитов. Так, по итогам 2020 года было заключено более 38 тыс. кредитных договоров на общую сумму свыше 73 млрд руб. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти в полтора раза и превышает среднероссийский на 26%.

«Но самое главное — власти Прикамья ведут активную работу по созданию прозрачных и понятных правил игры на строительном рынке. Становятся более чёткими и незыблемыми Правила землепользования и застройки, положения Генплана. Несмотря на все экономические трудности, в крае ежегодно сдаётся не менее 1 млн кв. м жилья, и эти темпы руководство Прикамья снижать не намерено. Это значит, что у компаний-застройщиков есть перспективы для развития, а у граждан — возможности для более комфортной жизни в регионе», — резюмирует Евгений Дёмкин.

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