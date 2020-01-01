Мария Сыропятова В Пермском крае с 1 августа стартует российская сельхозперепись Участие в ней примут около 300 тыс. домохозяйств в сельской местности Поделиться Поделиться Твитнуть

сельскохозяйственная перепись / фото: exp.idk.ru

В Пермском крае с 1 по 30 августа 2021 года пройдёт сельскохозяйственная микроперепись. Об этом сообщает Пермьстат.

В переписи принимают участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Причём сельхозпроизводители ответят на вопросы в электронных формах, а переписчики будут обходить только домовладения и садоводческие объединения (в выборку переписи попадут более 30% из них).

«Сельскохозяйственная перепись позволит получить уникальные данные о состоянии сельского хозяйства, о поголовье скота, о количестве обрабатываемых земель и урожае, который на них собирается. Ответы на вопросы будут обработаны и проанализированы, что позволит дать максимально полное представление о состоянии сельского хозяйства и жизни на селе», — отмечают в краевом минсельхозпроде.

«Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят руководителям всех уровней власти принимать действенные меры, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства», — считают в Пермьстате. Кроме того, это позволит «определить приоритеты помощи селу и способы поддержки отечественного производителя».

В Пермьстате говорят, что данные, предоставленные переписчикам, надёжно защищены, поскольку с переписчиков собраны подписки о неразглашении данных. Кроме того, анкеты обезличены (в анкетах не фиксируется точный адрес, имя, фамилия или отчество опрашиваемого — прим. ред.), а все данные переписи заносятся только со слов её участников. Также в Росстате гарантируют, что сведения не будут переданы в органы власти, в том числе в налоговую службу, Пенсионный фонд или службу занятости.

У всех переписчиков есть удостоверения, выданные Росстатом, с подписью руководителя ведомства. В Пермьстате отмечают, что они действительны только при предъявлении паспорта переписчика. Переписчики снабжены планшетами, с помощью которых они будут заносить данные напрямую в систему, а также жилетами, кепками, масками и перчатками.

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