Олеся Максименко Пермский форум «Мусульманский мир» расширит программу экономического блока Мероприятие готова поддержать Международная ассоциация исламского бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Маратом Кабаевым и лидерами автономии татар и курултая башкир Пермского края. В совещании также приняли участие муфтий Пермского края Анвар Аблаев, предприниматели и сельхозпроизводители.

Темой встречи стало развитие деловых связей Пермского края с МАИБ. В частности, Дмитрий Махонин рассказал, что в Пермском крае проживают порядка 115 тыс. татар и более 30 тыс. башкир, официально зарегистрированы и действуют более 130 мусульманских организаций. Кроме того, в регионе ежегодно проводится форум «Мусульманский мир», участие в котором принимают около 15 тыс. человек.

«Безусловно, взаимодействие Пермского края с мусульманскими объединениями не ограничивается только форумами. Мы активно помогаем строить и ремонтировать мечети — в этом году ввели в эксплуатацию новое молитвенное здание в Октябрьском округе, в данный момент идёт строительство Пермской соборной мечети в Перми», — сообщил глава Прикамья.

Марат Кабаев обратил внимание, что в Пермском крае работает региональное отделение МАИБ, и призвал власти Прикамья усилить сотрудничество с ним.

По мнению президента МАИБ, с помощью ассоциации можно выстраивать более продуктивные партнёрские связи в различных направлениях бизнеса: в производстве, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и других. Также Марат Кабаев выразил готовность помочь региону в укреплении взаимодействия с инвесторами, в том числе иностранными.

Дмитрий Махонин, в свою очередь, для проведения мероприятий под эгидой МАИБ предложил рассмотреть площадку форума «Мусульманский мир»: «Мы готовы расширить форум и сделать упор на экономику. У компаний и предприятий Пермского края накоплен большой опыт работы со странами, где исповедуют ислам, в том числе в нефтегазовой отрасли, промышленности, машиностроении, IT-сфере. Мы можем показать, чего уже достигли, и обсудить то, что способны вместе реализовать».

Президент МАИБ поддержал предложение Дмитрия Махонина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.