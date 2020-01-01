Елена Синица
В Пермском крае выявили 450 новых случаев заражения COVID-19
Выздоровели за сутки 407 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 450 новых случаев заражения. Из новых заболевших 64 человека проходят лечение в больницах, а 386 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 180 пациентов мужского пола, 270 — женского. Также заболели 62 ребёнка.
В возрасте от 15 до 29 заразились 64 человека, от 30 до 49 лет — 142 человека, 117 — в возрасте 50–64, и 65 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии в Прикамье выявили 72 601 случай заражения.
В больницах региона сейчас находятся 3041 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 27,4%.
За эти же сутки выздоровели 407 человек, умерли — 26.
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