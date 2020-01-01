Елена Синица В Пермском крае выявили 450 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровели за сутки 407 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 450 новых случаев заражения. Из новых заболевших 64 человека проходят лечение в больницах, а 386 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 180 пациентов мужского пола, 270 — женского. Также заболели 62 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 заразились 64 человека, от 30 до 49 лет — 142 человека, 117 — в возрасте 50–64, и 65 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в Прикамье выявили 72 601 случай заражения.





В больницах региона сейчас находятся 3041 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 27,4%.





За эти же сутки выздоровели 407 человек, умерли — 26.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.