Елена Синица

В Пермском крае выявили 450 новых случаев заражения COVID-19

Выздоровели за сутки 407 человек

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коронавирус

коронавирус
  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 450 новых случаев заражения. Из новых заболевших 64 человека проходят лечение в больницах, а 386 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 180 пациентов мужского пола, 270 — женского. Также заболели 62 ребёнка.

В возрасте от 15 до 29 заразились 64 человека, от 30 до 49 лет — 142 человека, 117 — в возрасте 50–64, и 65 человек старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.

С начала пандемии в Прикамье выявили 72 601 случай заражения.

В больницах региона сейчас находятся 3041 человек. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 27,4%.

За эти же сутки выздоровели 407 человек, умерли — 26.

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