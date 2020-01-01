Анна Брюханова Движение по ул. Маршала Жукова в Перми перекроют почти на два месяца Причина — строительные работы на участке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Движение транспорта по ул. Маршала Жукова на участке между ул. Спешилова и съездом к РЭО ГИБДД временно закроют. Это связано со строительными работами, ведущимися на новом участке улицы. Срок перекрытия — с 00:00 7 августа до 23:30 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

МКУ «Пермблагоустройство» пояснило, что объехать закрытый участок дороги можно по ул. Лермонтова.

После окончания работ новый участок ул. Маршала Жукова соединит ул. Спешилова с комплексом медицинских клиник, включая Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова и Пермский краевой перинатальный центр. Протяжённость нового участка составит 1,25 км, дорога будет двухполосной. Завершить строительство планируется к концу года.

Напомним, ранее движение по ул. Маршала Жукова перекрывали в связи с ремонтом сетей водопровода, хозяйственной и дождевой канализаций.

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