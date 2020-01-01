Анна Брюханова Ещё 25,8 тыс. комплектов «Спутника V» поступило в поликлиники Прикамья Всего с начала пандемии в край доставлено более 600 тыс. комплектов вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край доставлено 25,8 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции. Вакцину уже распределили между поликлиниками и медучреждениями Прикамья. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Пермский край поступило более 600 тыс. комплектов вакцины: 592 201 — «Спутник V», 49,5 тыс. — «ЭпиВакКорона», 13 268 — «Спутник Лайт», и 7 тыс. — «КовиВак».

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в регионе первую дозу препарата получили более полумиллиона жителей. Завершили курс иммунизации 365,5 тыс. человек.

Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось 14% жителей края.





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