В выходные в Пермском крае ожидается тёплая погода и дожди В субботу обещают ливни и град Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, в Пермском крае синоптики прогнозируют тёплую погоду и дожди.

Температура воздуха днём поднимется до +22°…+27°, по северу — до +17°…+22°.

В большинстве районов края 31 июля пройдут ливневые дожди с грозами и градом.

В первый день августа кратковременный дождь пройдёт только местами.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на сайт «Метеоролог и я», в выходные дни возможен сильный ветер с порывами до 13–15 м/сек.

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