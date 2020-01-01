Андрей Стрельцов
«Парма» сыграет в лиге чемпионов ФИБА в сентябре
Поединки пройдут в столице Болгарии
Исполнительный комитет ФИБА сообщил, когда и где пройдут матчи стадии квалификации Лиги чемпионов. «Парма» проведёт их в Софии с 13 по 18 сентября.
Вначале пермский клуб сыграет с «Хапоэль Эйлат» (Израиль). Будет проведён один матч. Успех в нём выведет «Парму» на БК «Ле-Ман» из Франции.
Всего в болгарском «пузыре» сыграют шесть команд: «Парма» (Россия), «Хапоэль Эйлат» (Израиль), «Ле Ман» (Франция), «Левски Лукойл» (Болгария), «Опава» (Чехия), «Прометей» (Украина).
Если квалификационные матчи в Софии будут выиграны, то пермская команда, скорее всего, присоединится к группе Лиги чемпионов уже в регулярном чемпионате к «Тенерифе», «Динамо Сассари» и «Людвигсбургу».
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