Олеся Максименко В территориях Прикамья коронавирус вновь пошёл на увеличение Новые заболевшие обнаружены в 26 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 446 заразившихся COVID-19 за минувшие сутки 162 проживают в Перми, 66 — в Пермском муниципальном районе, 30 — в Краснокамском городском округе.

Ещё 24 заболевших обнаружены в Березниках, 18 — в Кунгуре. По 17 диагнозов COVID-19 поставлены в Кудымкаре и Красновишерском городском округе, по 14 — в Кишертском муниципальном округе и Чердынском городском округе, по 10 — в Ординском муниципальном округе, Суксунском и Чусовском городских округах.

Кроме того, коронавирусом заразились девять жителей Горнозаводского городского округа, по семь заражённых выявлено в Александровском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе, шесть — в Бардымском муниципальном округе, пять — в Кудымкарском муниципальном округе.

В Юсьвинском и Юрлинском муниципальных округах выявлено по три случая инфицирования, в ЗАТО Звёздный — два, в Большесосновском муниципальном районе, Губахе, Куединском муниципальном округе, Очёрском и Чернушинском городских округах — по одному.

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