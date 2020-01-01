Комсомольскую площадь в Перми затопило из-за коммунальной аварии
Водовод был повреждён во время проведения земляных работ
В районе Комсомольской площади в Перми произошла коммунальная авария. Во время проведения земляных работ сотрудники строительной организации повредили водовод, сообщает «Рифей».
В результате ЧП, вода затопила перекресток Комсомольского проспекта и ул. Белинского.
На время устранения аварии жители ряда многоквартирных домов могут остаться без водоснабжения.
Напомним, в этом же районе 16 июля произошла авария на коммунальных сетях. Рабочие при проведении дорожных работ повредили трубу водопровода диаметром 200 мм.
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