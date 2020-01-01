В Перми из-за коммунальной аварии изменили движение шести маршрутов автобусов Во многие дома вода подаётся с пониженным давлением Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми из-за коммунальной аварии меняется движение шести маршрутов автобусов. Об этом сообщили в МКУ «Гортранс»

С сегодняшнего утра автобусы №№ 19, 51, 59, 63, 74 и 75 курсируют в объезд по «тихому Компросу» и улицам Соловьёва и Чкалова, а также через улицы Чернышевского и Белинского.

Изменение вызваны аварийными раскопками на перекрёстке улиц Белинского и Героев Хасана.

Автобусы будут следовать в объезд до завершения работ. Отследить движение маршрутов онлайн можно на сайте map.gortransperm.ru.

Авария на коммунальных сетях произошла утром 16 июля. Рабочие при проведении дорожных работ повредили трубу водопровода диаметром 200 мм.

На время восстановления повреждённого участка вода с пониженным давлением будет подаваться в дома на улицах Сибирской, Глеба Успенского, Белинского, Пионерской и Комсомольском проспекте.

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