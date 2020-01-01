Елена Синица
В Прикамье 446 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в крае достигло 72 151
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 446 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Из новых заболевших 46 проходят лечение в больницах, а 400 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 178 пациентов мужского пола, 268 — женского. Также среди заболевших 44 ребёнка.
В возрасте от 15 до 29 заболели 64 человека, от 30 до 49 лет — 154 человека, 119 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии в Прикамье выявлен 72 151 случай заражения COVID-19.
Сейчас в больницах края — 3042 человека, из которых 87 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 23,8%.
За эти же сутки выздоровел 401 человек, умерли — 18.
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