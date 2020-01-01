Елена Синица В Прикамье 446 новых случаев заражения коронавирусом Общее число инфицированных в крае достигло 72 151 Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 446 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Из новых заболевших 46 проходят лечение в больницах, а 400 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 178 пациентов мужского пола, 268 — женского. Также среди заболевших 44 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 заболели 64 человека, от 30 до 49 лет — 154 человека, 119 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в Прикамье выявлен 72 151 случай заражения COVID-19.





Сейчас в больницах края — 3042 человека, из которых 87 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 23,8%.





За эти же сутки выздоровел 401 человек, умерли — 18.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.