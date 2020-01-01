Анна Брюханова Проект наружного освещения в частном секторе Висима выполнит компания «Диандр» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми началась разработка проекта наружного освещения частного сектора микрорайона Висим. Работы проведёт ООО «Диандр», заключившее контракт с МКУ «Пермблагоустройство» на 3,3 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен будет провести ряд инженерных и экологических изысканий, подготовить проектную и рабочую документацию и передать её на экспертизу. Сроки проведения работ — с 16 августа по 20 октября 2021 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.