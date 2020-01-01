В Паралимпиаде примут участие семь атлетов из Прикамья Исполком ПКР утвердил состав сборной России Поделиться Поделиться Твитнуть

На исполкоме Паралимпийского комитета России утверждён состав сборной страны для участия в XVI Паралимпийских летних играх в японском Токио. В соревнованиях примут участие семь спортсменов из Пермского края. Об этом сообщили в минспорта региона.

В турнире по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выступит Александр Легостаев.

В дисциплинах лёгкой атлетики примут участие Галина Липатникова, Андрей Порошин, Евгений Торсунов, Надежда Буркова, Фёдор Рудаков и Владимир Мясников.

Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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