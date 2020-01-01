Фестиваль «Зов Пармы» переносится на неопределённый срок Причина — неблагоприятная эпидобстановка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Зов Пармы», который должен был состояться в августе, переносится на неопределённый срок. Об этом в соцсетях сообщили организаторы. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«Зов Пармы» — ежегодный этноландшафный фестиваль, проходящий в Пермском крае близ Чердыни с 2010 года. Является фактическим продолжением фестиваля «Сердце Пармы», инициатива проведения которого принадлежала писателю Алексею Иванову — автору одноимённого романа.

На «Зове Пармы» проводятся ролевые игры, представления народных театров, ярмарка изделий народных промыслов и мастер-классы, выступают музыкальные коллективы.

Финансируется фестиваль властями Пермского края.

Из-за коронавирусных ограничений фестиваль «Зов Пармы» отменили и в 2020 году





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.