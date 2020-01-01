Елена Синица Отстранить нельзя работать Кому положен медотвод, как его получить и что он даст Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцинация от коронавируса сегодня не только вопрос здоровья, но и, в скором времени, — допуска на работу или учёбу. Избежать непростой дилеммы ещё надеются люди, имеющие противопоказания к вакцинации. «Новый компаньон» решил разобраться, кто может претендовать на медотвод, как его получить и будут ли вправе работодатели отстранять от работы тех сотрудников, кому вакцинация противопоказана.

Минтруд разъясняет

В конце июля Минтруд совместно с Роспотребнадзром подготовили и опубликовали разъяснения по организации вакцинации рабочих коллективов.

Согласно этим разъяснениям работодателю необходимо издать приказ об организации проведения профилактических прививок. В приказе необходимо указать: сведения о необходимости вакцинации, сроки прохождения вакцинации и предоставления информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры, порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации, порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке, а также информацию о возможности отстранения сотрудника от работы.

В случае с отстранением и законное основание имеется — п. 2. ст. 5 ФЗ от 17.07.1998 №157, абзац восемь ч. 1 ст. 76 ТК РФ.

Также сообщается, что «для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19» необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива.

В дальнейшем, согласно рекомендациям Минтруда, необходимо организовать прохождение вакцинации работниками централизованно или обеспечить им возможность в течение рабочего времени пройти её самостоятельно, с сохранением зарплаты в период отсутствия на рабочем месте. Также в локальном приказе можно проработать и меры поощрения для привитых.

В результате, если у работодателя нет документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку, он должен издать приказ об отстранении работника. При этом, что немаловажно, — без сохранения заработной платы.

Отмечается, что если у сотрудника есть официальный медотвод, то это правило не работает. Также говорится, что непривитого можно отправить работать на дистант. Вопрос только в том, возможно ли так выполнять работу.

Ранее ведущий консультант консалтинговой компании «ЮКЕЙ» Татьяна Васёва также поясняла «Новому компаньону», что прививка против коронавируса уже включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение 2 к приказу Минздрава России от 21.03.2014 №125н).

По её словам, включение в этот список делает её добровольной для всех категорий работников. Но в случае принятия соответствующего постановления главного санитарного врача Пермского края прививка от COVID-19 может стать обязательной для отдельных категорий жителей региона.

«Если вакцинация обязательна, а сотрудник прививку не делает, работодатель, в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ, обязан отстранить его от работы. Вернуться к выполнению обязанностей сотрудник сможет после устранения причин, послуживших основанием для отстранения, то есть когда подтвердит, что прошёл вакцинацию. Зарплата на время отстранения не сохраняется, — говорит Васёва. — Кроме того, сотрудник может быть отстранён от работы по требованию Роспотребнадзора. Если соответствующий акт выпишет должностное лицо этой федеральной службы, работодатель будет обязан отреагировать на этот документ и принять приказ об отстранении сотрудника на период, указанный в акте Роспотребнадзора».

Кому положено

В попытках избежать вакцинации люди стали интересоваться, кому же положен медотвод. На самом деле список претендентов невелик, многих прививают «с осторожностью».

Так, в краевом минздраве «Новому компаньону» сообщили, что серьёзным противопоказанием является возраст до 18 лет. Также сейчас с осторожностью прививают онкопациентов и людей с гематологическими заболеваниями. Также вакцинация не проводится в течение шести месяцев после того, как человек переболел коронавирусом.

Процедура получения медотвода довольно проста. Как сказали в пресс-службе минздрава, его оформляет участковый врач-терапевт при консультации с узкими специалистами — онкологом, гематологом.

Мнение врача

Врач ООО «Профессорская клиника» Николай Пастухов отмечает, что прививка от коронавируса — это хороший способ защититься от тяжёлых последствий коронавируса.

«Вакцинация не гарантирует нам, что мы не заболеем. Если будет контакт с больным человеком, можно заразиться. Переболеем в скрытой форме, но избежим тяжёлых последствий. При этом непосредственно от самой прививки заразиться нельзя. Можно получить реакцию иммунитета: повышение температуры, слабость, — говорит Пастухов. —Человек в это время очень уязвим. В это время встреча с больным человеком для него крайне опасна. Поэтому в период между первой и второй прививкой мы рекомендуем соблюдать масочный режим, самоизоляцию по возможности».

Пастухов добавил, что «мы никогда не знаем, как на частички коронавируса отреагируют люди, и последствия вакцинации будут известны лет через пять-шесть». Однако, «по большому счёту, это будет безопаснее, чем тяжёлое перенесение болезни».

«Мы не говорим, что прививка — это панацея. Она никого не спасёт от инфицирования, но она предотвратит смертность», — говорит Пастухов.

Он также обратил внимание, что ему не импонируют те способы, которыми «у нас эту прививку насаждают». По его мнению, людям должны в более интересной и доступной форме рассказать о прививке, а «прививайтесь, иначе на работу не пустим — это не мотивация, а принуждение».

Говоря о получении медотводов, Евгений Пастухов сказал, что «бездумно никто никому ничего не ставит, никто не заинтересован в осложнениях и просто гнать план».

«Есть, конечно, чиновники от медицины, которым нужно отчитываться, но, к счастью, не они ставят прививки, а врачи. А они более рассудительны и ближе к человеку. Они смотрят каждого индивидуально, изучают медотводы. Они свою функцию выполняют добросовестно, я считаю».

Итак

Для того чтобы разобраться, есть ли основания для медотвода, необходимо обратиться к своему участковому врачу, далее вас могут направить на дополнительные анализы.

Документ о медицинском отводе от прививок, который получил сотрудник, не препятствует отстранению от работы. Логика у экспертов простая: работник продолжает сохранять опасность для граждан, с которыми контактирует «по долгу службы».

Роструд добавляет, что по общему правилу оплату отстраненному работнику не начисляют. Но непривитого сотрудника могут перевести на другую работу, в том числе дистанционного характера. Причём это возможно как по инициативе работодателя, так и по соглашению сторон.

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