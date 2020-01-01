Елена Синица Безопасность по принуждению Как работодатели стимулируют работников поставить прививку от коронавируса и насколько это законно Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце июня краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом ввёл новые ограничительные меры. В их числе — рекомендация работодателям привить 60% сотрудников до 1 сентября этого года. Реагируют на это все организации по-разному. Кто-то вводит поощрения за вакцинацию, а кто-то прямо говорит: нет прививки — нет работы.

Не увольняем, но отстраняем

Сегодня наличие прививки от COVID-19 — это не просто вопрос здоровья. Теперь факт вакцинации вполне может повлиять на то, сможет человек продолжать работать или нет. Прививку от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок. Она может стать обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан.

Во время одного из прямых эфиров губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что речи о принудительной вакцинации в регионе пока не идёт.

«Видел фотографии из парка Горького, где выстроилась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За один день пункт вакцинировал примерно 240 человек. Зачем нам принудительная вакцинация, если люди идут и вакцинируются сами? Я сейчас не рассматриваю вопрос о принудительной вакцинации. Все решения нужно принимать очень взвешенно, консультируясь со специалистами, и только так», — пояснил Дмитрий Махонин.

Однако он добавил: «Если это понадобится для сохранения жизней и здоровья жителей, то мы будем вынуждены это сделать».

Глава Роспотребнадзора Виталий Костарев также уверяет, что уволить за отсутствие прививки никого не могут, а вот отстранить от работы — вполне.

Говоря об ограничениях для групп риска и невакцинированных, советник губернатора Дмитрий Жебелев сообщил, что форма рекомендации, а не требования выбрана по формальным и этическим причинам.

«В Пермском крае пока нет постановления главного санитарного врача, которое позволяло бы кого бы то ни было обязывать отстранять сотрудников от работы или переводить на «дистанционку». И не проработаны все риски с дискриминацией тех, кто может при этом пострадать не по своей вине — например, имея противопоказания к вакцинации», — комментирует Жебелев.

Бонус за прививку

Тем не менее многие промышленные предприятия края уже развернули кампанию, стимулирующую сотрудников вакцинироваться. Например, на Краснокамском ремонтно-механическом заводе оплачивают обследование на уровень антител сотрудникам, если те сомневаются, ставить ли прививку.

Как пояснил «Новому компаньону» директор завода, если у сотрудника антител достаточно, то никто на прививке не настаивает. А вот в обратном случае «стараются объяснить, почему желательно привиться».

В некоторых организациях для привитых сотрудников придумывают меры поощрения. В частности, на курорте «Усть-Качка» вакцинированный работник получает премию в размере 1 тыс. руб. и один дополнительный день к отпуску.

На предприятии ракетно-космической промышленности АО «Протон-ПМ» привитым выплачивается единовременное вознаграждение в размере средней оплаты труда за одну рабочую смену, а также предоставляется день отдыха на следующий день после вакцинации.

Особо щедрой в вопросе поощрений оказалась корпорация «ВСМПО-Ависма». Там для сотрудников, прошедших хотя бы один этап вакцинации, устроят розыгрыш призов.

В августе корпорация разыграет четыре путёвки на двоих в Турцию, 10 велосипедов, 10 телевизоров, поддерживающих формат 4К, и 100 сертификатов в магазин бытовой техники. Чтобы стать участником лотереи, прививку нужно сделать до 31 июля. Победителей выберут в прямом эфире с помощью рандомайзера.

Обучение для вакцинированных

Реагировать на рекомендацию оперштаба начинают и в вузах. Пока что об обязательной вакцинации для сотрудников заявили только в ПГНИУ. С 26 августа к работе в университете будут допускать только привитых или переболевших коронавирусом не ранее чем за полгода до этой даты, при этом потребуется документальное подтверждение. Пройти оба этапа вакцинации необходимо до 25 августа 2021 года. Исключением станут только те, кто имеет противопоказания или медотвод.

Ранее в новостной повестке также поднималась тема вакцинации студентов. По словам главы Минобра РФ Валерия Фалькова, ведомство проработает вопрос о допуске к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных. Он также добавил, что необходимо обеспечить смешанный формат обучения. Пока что конкретных решений на этот счёт нет.

Пермские вузы говорят, что будут действовать в соответствии с распоряжением. А в случае чего — готовы организовать и дистанционное обучение для непривитых.

«Если потребуется перейти на дистанционный формат обучения, мы готовы сделать это, как полностью, так и частично», — комментирует пресс-служба НИУ ВШЭ — Пермь.

В ПГНИУ также считают, что прошлогодний опыт показал, что «университет может результативно применять смешанный формат обучения».

В Пермском педагогическом университете тоже готовы перестроиться на дистанционный режим, если будет необходимость. «Если вдруг произойдёт такая ситуация, все студенты получат доступ к образованию. Наша задача — делать из них профессионалов в своей сфере и давать им необходимые знания. А сам способ — офлайн или онлайн — на качество влиять не должен», — говорят в вузе.

В медицинском университете ограничений для непривитых студентов пока нет. Однако проректор по учебной части Наталья Минаева отмечает, что до обучающихся стараются донести мысль: «если эпидситуация продолжит ухудшаться, то краевой Роспотребнадзор может принять решение о допуске только вакцинированных». Тем, кто имеет медотвод, необходимо будет предоставить подтверждение.

Говоря о «дистанционке» для непривитых, в вузе отметили, что онлайн-образование «никогда не сможет в полной мере соответствовать очному». В университете рекомендуют «всерьёз задуматься о вакцинации».

Татьяна Васёва, ведущий консультант консалтинговой компании «ЮКЕЙ»:

— Сегодня прививка против коронавируса уже включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение 2 к приказу Минздрава России от 21.03.2014 №125н). Включение в этот список делает её добровольной для всех категорий работников. Но в случае принятия соответствующего постановления главного санитарного врача Пермского края прививка от COVID-19 может стать обязательной для отдельных категорий жителей региона.

Если вакцинация обязательна, а сотрудник прививку не делает, работодатель в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ обязан отстранить его от работы. Вернуться к выполнению обязанностей сотрудник сможет после устранения причин, послуживших основанием для отстранения, то есть когда подтвердит, что прошёл вакцинацию. Зарплата на время отстранения не сохраняется.

Кроме того, сотрудник может быть отстранён от работы по требованию Роспотребнадзора. Если соответствующий акт выпишет должностное лицо этой федеральной службы, работодатель будет обязан отреагировать на этот документ и принять приказ об отстранении сотрудника на период, указанный в акте Роспотребнадзора.

Необходимо отметить: если прививка от коронавируса будет включена в национальный календарь профилактических прививок (приложение 1 к приказу Минздрава России от 21.03.2014 №125н), то вакцинация также может стать обязательной для отдельных категорий работников. В первую очередь для людей, выполняющих работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требующие обязательного проведения профилактических прививок (перечень таких работ утверждён постановлением правительства РФ от 15.07.1999).

Если специалисты, выполняющие эти работы, отказываются от вакцинации, то отказ также будет служить основанием для отстранения от работы без сохранения зарплаты. Важно: отказ от вакцинации необходимо получить от сотрудника в письменном виде.

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