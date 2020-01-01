Олеся Максименко За незаконную добычу гравия ООО «ДИВ» заплатит почти 40 млн руб. Компания добыла более 140 тыс. кубометров гравийно-песчаной смеси Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ООО «ДИВ» с июня по октябрь 2018 года пользовалось участком недр на Тетеринском месторождении Березниковского городского округа без оснований и без оформления специального государственного разрешения.

Таким образом общество незаконно добыло более 140 тыс. кубометров гравийно-песчаной смеси, ущерб недрам составил 39,9 млн руб.

Дзержинский районный суд Перми требования природоохранного прокурора о взыскании с ООО «ДИВ» в доход государства размера нанесённого природным ресурсам вреда удовлетворил в полном объёме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.