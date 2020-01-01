Олеся Максименко Коронавирус в Пермском крае — новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах Всего в регионе зафиксировано более 71,7 тыс. заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки CODID-19 диагностирован у 210 жителей Перми, 75 заразившихся выявлено в Пермском районе, 33 — в Лысьве.

В Горнозаводском и Чусовском городских округах зафиксировано по 21 случаю заболевания, в Краснокамском городском округе и Кунгурском муниципальном районе — по 16, в Кунгуре — 11, в Александровском муниципальном округе — семь.

В Ординском муниципальном округе подтверждено шесть случаев заболевания, в Очёрском городском округе — пять, в Чайковском — четыре, в Березниках — три, в ЗАТО Звёздный, Берёзовском, Карагайском, Куединском и Частинском муниципальных округах, Верещагинском, Добрянском, Оханском и Суксунском городских округах — по одному.

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